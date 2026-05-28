Israel beendet die Zusammenarbeit mit UN-Generalsekretär António Guterres. Hintergrund ist die Aufnahme Israels auf eine „schwarze Liste“ wegen Vorwürfen sexualisierter Gewalt.
28.05.2026 - 16:11 Uhr
Israel hat die Zusammenarbeit mit UN-Generalsekretär António Guterres aufgekündigt. Anlass sei die Entscheidung, Israel wegen Vorwürfen der sexualisierten Gewalt in Konfliktgebieten auf eine „schwarze Liste“ zu setzen, schrieb der israelische UN-Botschafter Danny Danon am Donnerstag im Onlinedienst X. „Wir haben genug von diesem Generalsekretär“, erklärte er. Israel werde den Kontakt zu Guterres’ Büro bis zum Ablauf seiner Amtszeit Ende des Jahres abbrechen.