US-Präsident Donald Trump hat die Antifa per Executive Order als Terrororganisation eingestuft. Welche rechtlichen Folgen hat das?
Am 22. September 2025 hat US-Präsident Donald J. Trump eine Executive Order unterzeichnet, mit der er die Antifa-Bewegung offiziell als „inländische terroristische Vereinigung“ einstuft. In dem Dokument, das im Federal Register veröffentlicht werden soll, bezeichnet Trump die Antifa als „militaristisches, anarchistisches Unternehmen“, das den Sturz der US-Regierung und der bestehenden Rechtsordnung betreibe. Mit der Einstufung ordnet er an, sämtliche rechtlichen Mittel des Bundes einzusetzen, um Aktivitäten der Bewegung zu überwachen, ihre Netzwerke zu zerschlagen und ihre Finanzierungsquellen offenzulegen.