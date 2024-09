In Ludwigsburg gab es am Wochenende an gleich zwei zentralen Plätze die Chance zu stöbern und zu shoppen. Hier gibt es Eindrücke von der Antikmeile auf dem Marktplatz und dem Designmarkt im Residenzschloss.

Emanuel Hege 29.09.2024 - 17:27 Uhr

Am Samstag und Sonntag haben wieder Massen an Autos die B 27 in Ludwigsburg verstopft, denn gleich zwei außergewöhnliche Märkte lockten Besucher in die Barockstadt. Auf dem Marktplatz fand die fast schon traditionelle Antikmeile statt, bei der 150 professionelle Antiquitätenhändler aus der Region und dem ganzen Bundesgebiet ihre Steifftiere, Eisenbahnen, Puppenstuben und vieles mehr anboten. Nur einige hundert Meter weiter fand im Residenzschloss zum dritten Mal der Kreativmarkt „Pop-Up im Schloss“ statt.