Das Verhältnis großer Teile der belgischen Gesellschaft zu Israel ist gespannt. Immer wieder stellt sich die Frage, wie antisemitisch die Menschen eingestellt sind.
Aufatmen in der jüdischen Gemeinde Belgiens. Mehr als drei Monate nach einem Bombenanschlag auf eine Synagoge in Lüttich hat die Polizei sieben Verdächtige festgenommen. Zur Identität der Personen machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben, die Tat Anfang März wird von den Behörden allerdings als Terroranschlag eingestuft. Beschädigt wurde das Haupttor der Synagoge, im Umkreis um das Gebäude gingen durch die Wucht der Detonation Fenster zu Bruch. Verletzt wurde niemand. Das Attentat reiht sich ein in eine ganze Reihe von Anschlägen auf jüdische Einrichtungen in Europa nach Beginn des Iran-Krieges.