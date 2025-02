Bei Arbeiten am Gasnetz in der Straße „Kleine Gasse“ kam es zu einer Störung. Feuerwehr, Polizei und der Gasnotdienst sind vor Ort. Der Einsatz geht wohl bis in die Abendstunden.

Sebastian Steegmüller 11.02.2025 - 16:26 Uhr

Unterhalb der Grabkapelle waren am Dienstag viele Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs: Arbeiten am Gasnetz sind im Obertürkheimer Stadtteil Uhlbach nicht so gelaufen, wie erwartet. Beim turnusmäßigen Wechsel einer Hauptabsperreinrichtung kam es dort gegen 12.35 zu „Undichtigkeiten in einer Gas-Hauseinführung“, teilte die Stuttgart Netze GmbH am Nachmittag mit.