Mercedes will, dass seine Mitarbeiter wieder regelmäßig präsent im Büro sind. Der persönliche Austausch und spontane Abstimmungen seien wichtig für den Erfolg des Unternehmens, heißt es in einer internen Mail.

Veronika Kanzler 28.02.2025 - 18:00 Uhr

Mercedes-Benz fordert seine Mitarbeiter in Deutschland auf, künftig wieder öfters ihre Arbeitsstätte aufzusuchen. Nach Informationen unserer Zeitung ging in dieser Woche eine Mail an die Tarifbeschäftigten. In dieser heißt es, dass es eine Tendenz gebe, „dass das Arbeiten von zuhause zum Standard“ und „die Büropräsenz eher zur Ausnahme“ geworden sei. Damit soll nun Schluss sein. Der Stuttgarter Automobilhersteller erwartet von seine Mitarbeitern, wöchentlich wieder mehr und regelmäßiger am Arbeitsplatz zu sein.