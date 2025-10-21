Der Neckar könnte 82 Prozent des Wärmebedarfs von Haushalten in Stuttgart decken. Das sagt eine Studie aus Braunschweig. Nun zeichnet sich ab, dass die Experten nach Stuttgart kommen.
21.10.2025 - 07:00 Uhr
Erstkontakte gab es in dieser Sache bereits zwischen Stuttgart und Braunschweig. Eine Studie der Technischen Universität (TU) Braunschweig war auf großes Interesse gestoßen: Die Untersuchung hatte – selbst für die Forscher um Christian Seidel – überraschende Erkenntnisse geliefert. Sie hatten für 80 Großstädte in Deutschland berechnet, welches Wärmepotenzial in angrenzenden Fließgewässern schlummert.