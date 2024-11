Aquileia gilt als intensiv erforscht. Ein Großteil der archäologischen Funde wurde schon Anfang des 20. Jahrhunderts freigelegt. Nun entdeckten Forscher erneut einen sakralen Großbau – ganz ohne Grabungen.

Markus Brauer /KNA 21.11.2024 - 17:55 Uhr

Forscher der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW)haben eine frühchristliche Basilika in Aquileia in Norditalien entdeckt. Der monumentale Sakralbau entstand vermutlich unter Kaiser Justinian I. (482-565 n. Chr.) in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts.