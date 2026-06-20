Arbeiten in der Rente: Aktivrente – nur ein Angebot für wenige?

Die Bezeichnung Aktivrente führt in die Irre. Tatsächlich handelt sich um einen Steuerbonus für Zuverdienste – als Anreiz für Rentner und Pensionäre, nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterzuarbeiten. Seit dem 1. Januar werden maximal 24.000 Euro pro Jahr steuerlich freigestellt. Das erscheint zunächst verlockend, könnte aber auch ein Flop werden – Fachleute sind jedenfalls skeptisch. Ein Überblick.

Wer profitiert von der Aktivrente?

„Die Zahl derer, die seit Jahresbeginn ihre Regelaltersgrenze erreicht haben und jetzt wegen der Aktivrente weiterarbeiten, wird sehr, sehr gering sein“, sagt ein Sprecher der Unternehmer Baden-Württemberg (UBW). Beispielsweise kann ein im Januar oder Februar 1960 geborener Beschäftigter frühestens seit Mai/Juni regulär aufhören und mit Aktivrente weiterarbeiten. Wer vor November 1959 geboren wurde, ist bis Ende 2025 regulär ausgeschieden – wenn er nahtlos weitergearbeitet hat, sind für ihn die Vorzüge der Aktivrente ein Mitnahmeeffekt. Ob von früher Ausgeschiedenen, die jetzt ihre Regelaltersgrenze überschritten haben, viele aufgrund der Aktivrente wieder in die Arbeit eingestiegen sind, „darf bezweifelt werden“, so der Sprecher. Das seien vermutlich eher Einzelfälle. Möglich, dass sie dann auch eher einen Minijob übernehmen. Fazit der UBW: Bei den Profiteuren der Aktivrente dürfte es sich ganz überwiegend um Personen handeln, die ohnehin weitergearbeitet haben.

Was verdienen Rentner bisher hinzu?

Nach einer Erhebung des Statistischen Landesamts für unsere Zeitung erzielten 2024 nur rund 150 000 Renten- und Pensionsempfänger Einkommen aus Erwerbsarbeit. Gut zwei Millionen Rentner und Pensionäre taten das nicht. Der mittlere Zuverdienst liegt laut der Auswertung bei knapp 7100 Euro im Jahr, der für Ausreißer nach oben anfälligere Durchschnittswert bei 11.800 Euro. Die große Mehrzahl der zusätzlich zu Rente oder Pension Erwerbstätigen verdient also weniger als die steuerfreien 24.000 Euro. „Die Abweichung von Median und Mittelwert zeigt, dass es bei den Zuverdiensten eine große Streuung gibt“, sagt Kristina Faden-Kuhne vom Statistischen Landesamt. Die Datenlage erlaube keinen Rückschluss darauf, ob sich Menschen mit wenig Rente häufiger etwas hinzuverdienen.

Welche Rolle spielt Altersarmut? „Es lässt sich nicht immer gut voneinander trennen, wann das Einkommen der Armutsvermeidung dient und wann es den Lebensstandard aufrechterhalten soll“, sagt Martin Brussig, Arbeitsmarktforscher am Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) in Duisburg. Wer einen hohen Standard gewohnt sei, könne nicht unbedingt davon weg und brauche das Einkommen auch im Rentenalter aus seiner subjektiven Perspektive.

„Altersarmut ist ein stark weibliches Thema“, sagt Landesstatistikerin Faden-Kuhne. Im Mittel erhalten Frauen in Baden-Württemberg 1200 Euro Rente, dies liegt knapp unter der Schwelle zur Armutsgefährdung. Ohne zusätzliches Einkommen dürften Frauen häufiger als Männer gezwungen sein, sich zur Rente etwas hinzu zu verdienen.

Welche Arbeitgeber kommen in Frage?

„Es gibt Bereiche mit hohem Fachkräftemangel, und in einigen dieser Bereiche kann man sich auch gut vorstellen, dass noch im Rentenalter weitergearbeitet wird“, sagt Brussig. „Handwerk wäre ein gutes Beispiel.“ Doch seien diese Berufe oft anstrengend. „Das muss man erst mal schaffen: mit 68 noch Kabel zu verlegen und in Schächte hineinzukriechen.“ Ein signifikanter Anteil der älteren Beschäftigten schaffe es gesundheitlich nicht mal bis zur Regelaltersgrenze. „Das ist eine enorme Leerstelle in dieser Aktivierungspolitik gegenüber den Älteren“, sagt der Wissenschaftler. „Die Debatte um eine Anhebung der Altersgrenzen hätte viel weniger Gift, wenn es eine gute Möglichkeit geben würde, wie gesundheitlich beeinträchtigte ältere Beschäftigte leichter als bisher vorzeitig in Rente kommen.“

Außerdem hänge es stark an der betrieblichen Personalpolitik. In der vom Strukturwandel durchgerüttelten Industrie „hat man manchmal den Eindruck, dass der Vorruhestand wieder interessanter wird für die Unternehmen, weil das ein günstiger Weg ist, um Personal abzubauen“.

Im öffentlichen Dienst wiederum seien die Arbeitsbedingungen verbreitet so günstig, dass man dort gut die Regelaltersgrenze erreichen könne. Zugleich werde das Personal im öffentlichen Dienst recht konsequent mit Erreichen der Regelaltersgrenze „ausgesteuert“. Es werde darauf bestanden, dass das Arbeitsverhältnis ende, und es gebe wenige Möglichkeiten für Beschäftigte, das Erwerbsleben zu verlängern. Es sei aber wichtig, am Ausscheiden mit Erreichen der Regelaltersgrenze festzuhalten. Dies sei ein ganz zentraler Weg, damit Stellen überhaupt frei werden und jüngere Kräfte nachrücken, die wieder Platz machen für den Einstieg neuer Leute. So hat die Verrentung im öffentlichen Dienst eine andere Bedeutung als in Handwerks- oder Industriebetrieben.

Nach einer Betriebs- und Personalrätebefragung des WSI-Instituts der Hans-Böckler-Stiftung ist die Beschäftigung von Rentnern und Pensionären in 55 Prozent der öffentlichen Dienststellen und Betrieben verbreitet.

Wie sieht das Handwerk die Aktivrente?

Ob und wie das Instrument in Handwerksberufen schon genutzt wird, lässt sich aus der Sicht von Handwerk BW nicht sagen, weil Arbeitgeber und Beschäftigte so etwas untereinander ausmachen. „Angesichts dessen, dass klassische Handwerker körperlich arbeiten und oft im Alter von 15/16 Jahren ihre Tätigkeit begonnen haben, wird es sich nicht um große Zahlen handeln“, mutmaßt Hauptgeschäftsführer Peter Haas.

Anfragen in der Beratung von Handwerk gebe es wenige. Allenfalls in der Baubranche sei es üblich, dass insbesondere Fahrer in der Rente noch etwas dazuverdienen. „Wir gehen davon aus, dass das Instrument im Handwerk in kleinem Umfang genutzt wird“, resümiert Haas. Es könne in einigen Fällen helfen. „Es ist aber kein Allheilmittel, um die Fachkräfteengpässe zu lösen.“

Welche Nachteile hat der Staat?

Für die öffentliche Hand sei es ein sehr teures Instrument, sagt der Arbeitsmarktforscher. „Wenn man sich vor Augen hält, dass die Erwerbstätigkeit – auch die sozialversicherungspflichtige – der Rentner in den letzten Jahren zugenommen hat und auch ohne Aktivrente aller Wahrscheinlichkeit nach weiter gestiegen wäre, dann fragt man sich schon, ob das effiziente Steuerverluste sind“, sagt Brussig mit Blick auf den milliardenschweren Verzicht an Staatseinnahmen – also ob das Verhältnis zwischen entgangenen Einnahmen und zusätzlichem Arbeitsgewinn ausgewogen ist. Braucht es also die Aktivrente, um die Leute in Arbeit zu halten? Brussig ist skeptisch. Schließlich bekämen Beschäftigte, die ihren Renteneintritt aufschieben, ohnehin in der Rentenversicherung eine Prämie, indem der einzelne Rentenpunkt in seinem Wert erhöht werde.

Exklusive Zahlen

Auswertung

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg hat auf Anfrage unserer Zeitung eine Sonderauswertung zu Erwerbseinkommen im Alter vorgenommen. Die Daten geben einen Einblick in die Verdienstsituation von Rentnern und Pensionären.

Daten

Die Werte stammen aus der sogenannten EU-SILC-Befragung, die seit 2020 in den Mikrozensus integriert ist. Aus der Befragung haben die Landes-Statistiker die Angaben von 2200 Rentnern und Pensionären berücksichtigt. Es wurden jene Personen in die Auswertung aufgenommen, die das komplette Jahr 2024 im (Vor-)Ruhestand waren.