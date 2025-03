Der Ramadan geht noch bis Ende des Monats. Die Folgen des Verzichts über den Tag hinweg können die Arbeit der fastenden Muslime erschweren. Welche Optionen bieten Bosch, Mahle und Mercedes den Beschäftigten in dieser Zeit?

Seit dem 1. März und noch bis zum 29. März dauert der diesjährige Ramadan an, am Tag darauf beginnt das Fest des Fastenbrechens. Zahlreiche Muslime auf der ganzen Welt verzichten während des Monats täglich von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang unter anderem auf Trinken und Essen. Sie möchten Körper und Geist reinigen.

Rund 819 000 Muslime lebten nach Angaben des statistischen Landesamts Ende 2018 in Baden-Württemberg. Dem Islam, der in der Liste der größten Weltreligionen hinter dem Christentum auf Platz zwei liegt, gehören schätzungsweise zwei Milliarden Menschen an. Fasten sie dieser Tage, können Probleme bei der Konzentration, eintretende Müdigkeit oder Kopfschmerzen zu den negativen Folgen des Verzichts zählen – und sich während des Ramadan auch auf die Verfassung im Arbeitsalltags auswirken.

Welche Möglichkeiten zur Entlastung nutzen fastende Mitarbeiter in dieser Zeit? Und welche Optionen bieten Arbeitgeber?

Bosch bietet Beratungen und Anpassung der Arbeit an

Bosch antwortet auf die Anfrage unserer Zeitung am ausführlichsten. Der Automobilzulieferer „bietet Beratungs- und Unterstützungsangebote der betrieblichen Sozialberatung und der Werkärzte sowie ein Anpassen der Aufgaben“ an, teilt eine Unternehmenssprecherin mit.

So will der Konzern auf „mögliche Leistungseinschränkungen der fastenden Mitarbeiter“ achten. Als Beispiel für eine angepasste Arbeit nennt sie eine Tätigkeit in der Fertigung, die Beschäftigte sitzend statt stehend ausüben können. Zudem stehen ihnen laut der Sprecherin genügend Räume zur Verfügung, die außerhalb der Arbeitszeit auch zum Beten aufgesucht werden können.

Apropos Arbeitszeit: Viele fastende Muslime bei Bosch „nutzen die Möglichkeiten unserer flexiblen Arbeitskultur“, heißt es in der Rückmeldung. Schichten und Zeiten würden sich anpassen lassen, „etwa durch den Abbau von Überstunden oder Gleitzeit“.

Mahle: Angepasste Arbeitszeiten möglich

Auf diese Option bezieht sich auch ein weiterer Automobilzulieferer der Region. Wenn Mitarbeiter von Mahle „in der Fastenzeit ihre Arbeitszeiten anpassen möchten und Arbeitsplatz sowie Aufgaben dies zulassen, ist dies in Absprache mit den Vorgesetzten möglich“, teilt eine Sprecherin des Unternehmens mit.

Auch Mercedes-Benz will Bedürfnisse berücksichtigen

Mercedes-Benz hat rund 91 000 Tarifbeschäftigte. Foto: Imago//Arnulf Hettrich

Mercedes-Benz „bietet Beschäftigten Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, die eigene Arbeitszeit bestmöglich an die individuellen Bedürfnisse anzupassen – das gilt selbstverständlich auch für Beschäftigte während des Ramadan“, gibt eine Sprecherin des Autobauers bekannt.

Die Führungskräfte des Unternehmens würden versuchen, diese Bedürfnisse „im Rahmen der gruppen- und teaminternen Personalplanung zu berücksichtigen“. Beispiele für die Möglichkeiten bei Mercedes-Benz seien das hybride Arbeiten, die flexiblen Arbeitszeitmodelle und Gleittage, Urlaube sowie Freischichten.

Der Sportwagenhersteller Porsche kann laut einer Sprecherin nichts zu diesem Thema berichten.