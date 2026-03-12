Das Jobprofil eines Pfarrers ist gewiss bunt und vielseitig, doch es sieht normalerweise nicht vor, dass die Geistlichen Achsialrillenkugelwerke anfertigen oder Sägesicherungsringe in Schneckenwellen einfügen. Der Weilemer Pfarrer Steffen Hoinkis hat genau das getan: Einen ganzen Tag lang packte er bei der Firma Neff Gewindegetriebe mit an. Statt Konfirmanden zu unterrichten oder die Predigt für den nächsten Gottesdienst vorzubereiten, erschien er pünktlich um 7 Uhr bei der Weilemer Zuliefererfirma und half erst bei der Fertigung mit, dann in der Montage und schließlich im Versand.