„Cranko“-Regisseur Joachim Lang möchte für den SWR einen weiteren Film drehen, wie dies vereinbart sei. Doch der Sender verweist auf den Sparzwang und lehnt dies ab. Das Arbeitsgericht schlägt einen Vergleich vor.

Uwe Bogen 13.11.2024 - 10:39 Uhr

Der Film „Cranko“ ist nun in den USA angekommen. Das Biopic über den Vater des Stuttgarter Ballettwunders steht auf der Hotlist des American Filmmarkets in Las Vegas. Dabei handelt es sich um den weltweit größten Branchentreff, bei dem Produzenten und Verleihe über viel versprechende Neuheiten informieren und Verträge aushandeln. Regisseur Joachim Lang und Hauptdarsteller Sam Railey haben dieser Tage Hollywood-Reportern mehrere Interviews gegeben. In Deutschland ist das Leben des legendären Choreografen momentan noch in 134 Kinos zu sehen – etwa 150 000 Besucherinnen und Besucher wurden bisher gezählt.