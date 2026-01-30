Der Stellenmarkt in Stuttgart verliert deutlich an Schwung: Zum Jahresbeginn wurden spürbar weniger offene Stellen gemeldet. Gleichzeitig steigt die Zahl der Arbeitslosen.
30.01.2026 - 17:48 Uhr
Der Stuttgarter Arbeitsmarkt startet mit einem deutlichen Dämpfer ins neue Jahr. Im Januar meldeten Unternehmen in der Landeshauptstadt 1.013 neue offene Stellen – das sind 14,9 Prozent weniger als im Januar des Vorjahres, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart mitteilte. Auch im Monatsvergleich ging der Zugang neuer Angebote stark zurück. Insgesamt waren zuletzt 4.466 freie Stellen gemeldet, kaum mehr als im Dezember.