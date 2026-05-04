 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Mehr als nur Autos: Was Toyota in Stuttgart vorhat

Arbeitsplätze in Stuttgart Mehr als nur Autos: Was Toyota in Stuttgart vorhat

Arbeitsplätze in Stuttgart: Mehr als nur Autos: Was Toyota in Stuttgart vorhat
1
Oberbürgermeister Frank Nopper (M.) hat mit Norio Wakabayashi (vorne links) und Thomas Hibinger (r.) von Toyota Automated Logistics schon sprechen können. Foto: Landeshauptstadt Stuttgart / Fabrice Weichelt

Viele kennen Toyota nur als Autohersteller – doch der Konzern ist breiter aufgestellt. In Stuttgart entsteht ein Kompetenzzentrum für automatisierte Lagersysteme.

Viastore? Ein durchaus ungewöhnlicher Name für eine Stuttgarter Firma, die auf eine 130 Jahre alte Historie verweisen kann. Das Unternehmen mit Sitz in Feuerbach hat seinen Ursprung im Jahr 1889, als Immanuel Hahn die seit 1873 bestehende Werkstatt des Mechanikers Carl Haushahn übernahm. Schon vor der Jahrhundertwende fing die Firma dann an, sich dem Thema Aufzüge zu widmen – mit Erfolg. Auch der Fernsehturm erhielt in den 1950er Jahren Haushahn-Aufzüge.

 

Mit der Übernahme der Firma Weissert & Hieber in den 1970er steigt das Unternehmen dann in die Lagertechnik ein. 1988 werden die Haushahn Automationssysteme gegründet, die 1999 zur Viastore Systems GmbH werden – mit Sitz in Stuttgart-Feuerbach. Fünf Generationen prägten die Geschichte der Firma, die schließlich 2022 Teil der Toyota Industries Corporation (Tico) wurde.

Aber warum interessiert man sich in Japan für Viastore? Toyota macht nicht nur Autos. Die 1926 gegründete Toyota Industries Corporation fing mit automatischen Webstühlen an. Erst 1933 kam die Automobilsparte hinzu. Heute ist Tico auch im Bereich Gabelstapler, Lagertechnik und Hebebühnen sowie Logistik tätig. Und da kommt Viastore ins Spiel.

Das Stuttgarter Unternehmen ist ein internationaler Anbieter von automatisierten Lagern, Hochregallagern, Materialflusssystemen und Intralogistik-Software. Und diese Expertise benötigt Toyota, um sich dem zukunftsfähigen Thema Automatisierung erfolgreich annehmen zu können.

Drei Firmen unter einem Dach

Bis 1. April war Viastore in der Öffentlichkeit noch unter diesem Namen wahrzunehmen. Nun sind die Stuttgarter offiziell Teil der neu gegründeten Toyota Automated Logistics, um den Geschäftsbereich für Intralogistik auf neue Beine zu stellen. Das soll auch mit den Kompetenzen von zwei weiteren Unternehmen gelingen, die ebenfalls von Toyota Automated Logistics gekauft wurden – Bastian Solutions aus Amerika und Vanderlande aus den Niederlanden.

An der Magirusstraße in Stuttgart-Feuerbach sitzt Toyota Automated Logistics. Foto: Torsten Ströbele

Das Ziel von Toyota Automated Logistics: Für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen werden moderne, aufeinander abgestimmte Automatisierungslösungen entwickelt, integriert und langfristig betreut. Damit soll ein reibungsloser und zuverlässiger Materialfluss sichergestellt werden – vom Wareneingang und der Lagerung über Kommissionierung und Transport bis hin zum Warenausgang.

Toyota bringt neue Arbeitsplätze nach Stuttgart

Einen ersten Eindruck von der neu gegründeten Firma konnte man auf der Logimat, der Internationalen Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement in Stuttgart, gewinnen. Dort war auch Oberbürgermeister Frank Nopper zu Gast und hatte Kontakt mit Toyota Automated Logistics sowie deren Senior Executive Officer Norio Wakabayashi und Thomas Hibinger (CEO EMEA/APAC). „Wir freuen uns, dass das Unternehmen am Standort Stuttgart bleibt und hier einen seiner beiden Hauptstandorte für Europa, den Mittleren Osten, Asien, Australien und Ozeanien entwickeln möchte“, sagt OB Nopper. Das japanische Unternehmen will in Stuttgart weitere Arbeitsplätze schaffen.

„Ja, wir wollen hier wachsen“, betont der ehemalige Viastore-Chef und neue CEO von Toyota Automated Logistics, Thomas Hibinger. Etwa 3000 Mitarbeiter hat das Unternehmen in seinem Zuständigkeitsbereich – von Europa bis Australien. Rund 450 sitzen in Stuttgart, an der Feuerbacher Magirusstraße – Tendenz steigend. „Stuttgart liegt logistisch sehr gut und bietet ein starkes technologisches Netzwerk, zu welchem wir weiterhin einen Beitrag leisten wollen“, sagt Hibinger. Ein klares Bekenntnis zum Standort – auch für die nächsten Jahre.

Weitere Themen

Wetterumschwung in Stuttgart: Regen ab Dienstag – Hoffnung auf trockenes Frühlingsfest-Wochenende?

Wetterumschwung in Stuttgart Regen ab Dienstag – Hoffnung auf trockenes Frühlingsfest-Wochenende?

Ein Wetterumschwung bringt ab Dienstag Regen nach Stuttgart. Nach einem sonnigen Wochenende ziehen Schauer und Gewitter auf. Doch wie sieht es zum Frühlingsfest aus?
Von Rainer Roth

Einsatz in Stuttgart Polizei begründet Einschreiten bei Party

Wegen der Gefahren, die bei dem großen Andrang am Freitagabend bestanden, habe man die Party an der Steinstraße unterbrechen müssen. Was war erlaubt, was gefährlich?
Von Christine Bilger und Theresa Schäfer
Spitzenreiter im Südwesten: So viele Einkommensmillionäre leben in Stuttgart

Spitzenreiter im Südwesten So viele Einkommensmillionäre leben in Stuttgart

Tausende Menschen in Baden-Württemberg verdienen jedes Jahr eine Million Euro – und sogar noch mehr. Die Zahl wächst – und in Stuttgart leben besonders viele Großverdiener.
Metalldiebe in Stuttgart: Diebe am Werk: Der Stadtbahn fehlen 1,2 Kilometer Kupferkabel

Metalldiebe in Stuttgart Diebe am Werk: Der Stadtbahn fehlen 1,2 Kilometer Kupferkabel

Metalldiebe machen vor nichts halt: Auf der Tunnelstrecke zwischen Weinsteige und Bopser verschwinden Kupferkabel im Wert von 12.000 Euro.
Von Wolf-Dieter Obst
Unfall in Stuttgart: Schreck für Restaurant-Besucher – Auto fährt gegen Eingangstür von KFC

Unfall in Stuttgart Schreck für Restaurant-Besucher – Auto fährt gegen Eingangstür von KFC

Ein Mann verwechselt vermutlich Gas und Bremse und fährt mit seinem Mercedes gegen die Eingangstür einer KFC-Filiale in Stuttgart. Das ist bislang bekannt.
Von Christine Bilger
Weissenhof-Anwohner in Sorge: Zur Bauaustellung 2027 in Stuttgart Blick ins Schlafzimmer?

Weissenhof-Anwohner in Sorge Zur Bauaustellung 2027 in Stuttgart Blick ins Schlafzimmer?

Zum 100. Geburtstag der Weissenhofsiedlung auf dem Killesberg startet 2027 die Internationale Bauausstellung (IBA). Nicht alle Bewohner sind begeistert.
Von Konstantin Schwarz
Kinder im Stuttgarter Zoo verletzt: Rätselhafte Angriffe in der Wilhelma: Nachttierbereich bleibt geschlossen

Kinder im Stuttgarter Zoo verletzt Rätselhafte Angriffe in der Wilhelma: Nachttierbereich bleibt geschlossen

Im beliebten Stuttgarter Zoo Wilhelma werden zwei Kinder auf rätselhafte Weise verletzt. Die Polizei geht von Angriffen aus. Die Wilhelma geht zunächst auf Nummer sicher.
Vielfältige zeitgenössiche Kunst auf der ARTe Kunstmesse Stuttgart.

ARTe Kunstmesse Stuttgart Zeitgenössische Kunst im Römerkastell Stuttgart

Die ARTe Kunstmesse Stuttgart präsentiert im Mai auf 1500 Quadratmetern im Römerkastell erneut Gegenwartskunst von rund 80 Ausstellerinnen und Ausstellern.
Johanneskirche in Stuttgart: Schönstes Foto gesucht – stimmen Sie hier ab!

Voting zum 150. Jubiläum Schönstes Foto von Stuttgarts Johanneskirche gesucht – stimmen Sie hier ab!

Die Kirche am Feuersee im Stuttgarter Westen feiert ihr 150. Jubiläum. Zu diesem Anlass haben unsere Leser zahlreiche Fotos eingeschickt. Voten Sie hier für Ihren Favoriten!
Von Sebastian Winter
Verkehr in Stuttgart: Krankenhaus fordert mehr Tempo bei Seilbahn

Verkehr in Stuttgart Krankenhaus fordert mehr Tempo bei Seilbahn

Das Robert Bosch Krankenhaus auf dem Burgholzhof hat ein Verkehrsproblem. Klinikchef Mark Dominik Alscher dringt auf eine rasche Lösung – etwa als Seilbahn zum Pragsattel.
Von Christian Milankovic
Weitere Artikel zu Stuttgart Toyota Frank Nopper
 
 