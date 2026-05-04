Arbeitsplätze in Stuttgart Mehr als nur Autos: Was Toyota in Stuttgart vorhat
Viele kennen Toyota nur als Autohersteller – doch der Konzern ist breiter aufgestellt. In Stuttgart entsteht ein Kompetenzzentrum für automatisierte Lagersysteme.
Viele kennen Toyota nur als Autohersteller – doch der Konzern ist breiter aufgestellt. In Stuttgart entsteht ein Kompetenzzentrum für automatisierte Lagersysteme.
Viastore? Ein durchaus ungewöhnlicher Name für eine Stuttgarter Firma, die auf eine 130 Jahre alte Historie verweisen kann. Das Unternehmen mit Sitz in Feuerbach hat seinen Ursprung im Jahr 1889, als Immanuel Hahn die seit 1873 bestehende Werkstatt des Mechanikers Carl Haushahn übernahm. Schon vor der Jahrhundertwende fing die Firma dann an, sich dem Thema Aufzüge zu widmen – mit Erfolg. Auch der Fernsehturm erhielt in den 1950er Jahren Haushahn-Aufzüge.