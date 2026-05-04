Viastore? Ein durchaus ungewöhnlicher Name für eine Stuttgarter Firma, die auf eine 130 Jahre alte Historie verweisen kann. Das Unternehmen mit Sitz in Feuerbach hat seinen Ursprung im Jahr 1889, als Immanuel Hahn die seit 1873 bestehende Werkstatt des Mechanikers Carl Haushahn übernahm. Schon vor der Jahrhundertwende fing die Firma dann an, sich dem Thema Aufzüge zu widmen – mit Erfolg. Auch der Fernsehturm erhielt in den 1950er Jahren Haushahn-Aufzüge.

Mit der Übernahme der Firma Weissert & Hieber in den 1970er steigt das Unternehmen dann in die Lagertechnik ein. 1988 werden die Haushahn Automationssysteme gegründet, die 1999 zur Viastore Systems GmbH werden – mit Sitz in Stuttgart-Feuerbach. Fünf Generationen prägten die Geschichte der Firma, die schließlich 2022 Teil der Toyota Industries Corporation (Tico) wurde.

Aber warum interessiert man sich in Japan für Viastore? Toyota macht nicht nur Autos. Die 1926 gegründete Toyota Industries Corporation fing mit automatischen Webstühlen an. Erst 1933 kam die Automobilsparte hinzu. Heute ist Tico auch im Bereich Gabelstapler, Lagertechnik und Hebebühnen sowie Logistik tätig. Und da kommt Viastore ins Spiel.

Das Stuttgarter Unternehmen ist ein internationaler Anbieter von automatisierten Lagern, Hochregallagern, Materialflusssystemen und Intralogistik-Software. Und diese Expertise benötigt Toyota, um sich dem zukunftsfähigen Thema Automatisierung erfolgreich annehmen zu können.

Drei Firmen unter einem Dach

Bis 1. April war Viastore in der Öffentlichkeit noch unter diesem Namen wahrzunehmen. Nun sind die Stuttgarter offiziell Teil der neu gegründeten Toyota Automated Logistics, um den Geschäftsbereich für Intralogistik auf neue Beine zu stellen. Das soll auch mit den Kompetenzen von zwei weiteren Unternehmen gelingen, die ebenfalls von Toyota Automated Logistics gekauft wurden – Bastian Solutions aus Amerika und Vanderlande aus den Niederlanden.

An der Magirusstraße in Stuttgart-Feuerbach sitzt Toyota Automated Logistics. Foto: Torsten Ströbele

Das Ziel von Toyota Automated Logistics: Für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen werden moderne, aufeinander abgestimmte Automatisierungslösungen entwickelt, integriert und langfristig betreut. Damit soll ein reibungsloser und zuverlässiger Materialfluss sichergestellt werden – vom Wareneingang und der Lagerung über Kommissionierung und Transport bis hin zum Warenausgang.

Toyota bringt neue Arbeitsplätze nach Stuttgart

Einen ersten Eindruck von der neu gegründeten Firma konnte man auf der Logimat, der Internationalen Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement in Stuttgart, gewinnen. Dort war auch Oberbürgermeister Frank Nopper zu Gast und hatte Kontakt mit Toyota Automated Logistics sowie deren Senior Executive Officer Norio Wakabayashi und Thomas Hibinger (CEO EMEA/APAC). „Wir freuen uns, dass das Unternehmen am Standort Stuttgart bleibt und hier einen seiner beiden Hauptstandorte für Europa, den Mittleren Osten, Asien, Australien und Ozeanien entwickeln möchte“, sagt OB Nopper. Das japanische Unternehmen will in Stuttgart weitere Arbeitsplätze schaffen.

„Ja, wir wollen hier wachsen“, betont der ehemalige Viastore-Chef und neue CEO von Toyota Automated Logistics, Thomas Hibinger. Etwa 3000 Mitarbeiter hat das Unternehmen in seinem Zuständigkeitsbereich – von Europa bis Australien. Rund 450 sitzen in Stuttgart, an der Feuerbacher Magirusstraße – Tendenz steigend. „Stuttgart liegt logistisch sehr gut und bietet ein starkes technologisches Netzwerk, zu welchem wir weiterhin einen Beitrag leisten wollen“, sagt Hibinger. Ein klares Bekenntnis zum Standort – auch für die nächsten Jahre.