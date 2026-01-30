Sind wir zu faul und zu krank? Oder gibt es zu viele „Bullshit Jobs“? Was diese vier Unternehmerinnen und Unternehmer und „Downshifter“ aus Stuttgart und Esslingen davon halten.
30.01.2026 - 06:10 Uhr
Der Bosch-Chef sagt es, der Schraubenkönig Würth und der Bundeskanzler erst recht: Wir arbeiten zu wenig. Zu wenig Fleiß, zu viel Freizeit und Teilzeit. Doch stimmt das tatsächlich? Was sagen die Unternehmerinnen und Unternehmer der Region Stuttgart dazu? Und was sagen die, ganz bewusst Teilzeit arbeiten?