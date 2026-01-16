 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Visionär und Menschenkenner – Peter Faller ist tot

Architekt aus Stuttgart Visionär und Menschenkenner – Peter Faller ist tot

Architekt aus Stuttgart: Visionär und Menschenkenner – Peter Faller ist tot
1
Der Stuttgarter Architekt Peter Faller. Preisgekrönte Bauten wie das Terrassenhaus Tapachstraße hat er entworfen. Foto: Eberhard Wurst (iwe, Universität Stuttgart)

Er wollte das Wohnen für die Stuttgarter demokratisieren und träumte von bewohnbaren Terrassen. Nun ist der Architekt und Stadtplaner Peter Faller gestorben.

Bauen/Wohnen/Architektur : Nicole Golombek (golo)

Von der Straßenseite aus betrachtet erscheint das Mehrfamilienhaus wie ein gigantisches Parkhaus. Doch auf der verkehrsberuhigten Seite: freie Sicht auf Sonne und Grün für alle. Ein bewohntes Dreieck mit tiefen Einschnitten für Balkons und Terrassen – das sind die von 1965 bis 1970 entstandenen preisgekrönten Terrassenhäuser, die der Stuttgarter Architekt Peter Faller in Stuttgart-Rot entworfen hat.

 

Längst steht die sogenannte Betonwohnmaschine unter Denkmalschutz (ebenso wie der mit gemeinsam mit Bildhauer Hanspeter Fitz entworfene jüngst sanierte Brunnen, der jetzt vor der Landesbibliothek steht). Die Tapachstraße ist Pilgerort für junge und alte Fans des Brutalismus. Eine in Beton gehauene Einlösung des Versprechens für demokratisches Wohnglück: gutes Wohnen mit Licht und Luft. Trotz des modernen, heute in Misskredit geratenen Baustoffes Beton wirken die Bauten urtümlich, archaisch fast.

Preisgekrönte Terrassenhäuser Tapachstraße, Stuttgart. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Peter Faller gründete 1964 in Stuttgart das Architekturbüro

Peter Faller, der am 22. Februar 1931 in Lörrach zur Welt kam und der an der Universität Stuttgart Architektur studiert und bei Rolf Gutbrod assistiert hatte, entwarf die Terrassenhäuser gemeinsam mit dem gebürtigen Hamburger Hermann Schröder (1928-2011), sie hatten 1964 das Büro Faller + Schröder gegründet.

Weltruhm erlangten derlei Wohnhügel aber anderswo, in Marl. Der Stadt in Nordrhein-Westfalen „gereichten die Wohnhügel jenseits der Grenzen zum Ruhme. Baufachleute aus Libyen und den USA, aus Spanien, Belgien und der Tschechoslowakei reisten an“, berichtete das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ im Jahr 1967.

Wären derlei Hügelhäuser im großen Stil wie geplant auch in Stuttgart-Neugereut entstanden, hätte die Landeshauptstadt neben der Weissenhofsiedlung mit einem zweiten international architektonisch renommierten Stadtviertel punkten können. Es passierte aber das, wovor der Bund Deutscher Architekten 1963 in dieser Zeitung gewarnt hatte: Der große Wurf wurde nicht umgesetzt.

Kühne Architekturpläne für Stuttgart-Neugereut

Unsere Empfehlung für Sie

Wohnen in Stuttgart-Neugereut: So lebt es sich im Dorf aus Beton

Wohnen in Stuttgart-Neugereut So lebt es sich im Dorf aus Beton

Neugereut war als architektonisch herausragendes Wohnbauprojekt in Stuttgart geplant – dann kamen Hochhäuser. So lebt es sich in dem erstaunlich grünen Stadtteil heute.

Der Bürogemeinschaft von Peter Faller und Hermann Schröder, die Mitte der 1960er Jahre den Auftrag für die städtebauliche Gesamtplanung für das Neubaugebiet Neugereut erhalten hatte, schwebte eine Art Gartenstadt vor. Fünfgeschossige Blöcke mit Wohnungen und intensiv begrünten Terrassen, die in der Form einer langen Pyramide geähnelt hätten. Dazu geplant: ein Hotel, Kinos, Schulen, Einkaufszentrum, Sport- und Spielplätze, eine Straßenbahnanbindung. Wie ein mittelalterliches Dorf – mit Annehmlichkeiten von heute – das hätte Neugereut werden sollen.

Den „Kern der Idee“ beschrieb Peter Faller in einem Rückblick: „Auch dem Wohnen auf der Etage sollten künftig große, bewohnbare Terrassen zugeordnet werden, so groß, dass man dort bei schönem Wetter alles im Freien tun kann: essen, spielen, arbeiten und werken, sonnenbaden und gärtnern. Das Ergebnis war ein Hausquerschnitt, der einer Toblerone ähnelte, weil sich das Haus nach oben wie ein Dreieck verjüngt.“

Innovative Wohnideen mit dem „Schnitz“ in Stuttgart umgesetzt

Was für eine charmante, zutiefst demokratisch anmutende Wohnidee. Doch dann war in Stuttgart wieder einmal das Geld knapp. Investoren kamen. Sie realisierten viele konventionelle Hochhäuser für Mieter und Eigentümer. Peter Faller ist trotzdem geblieben. Denn es wurden doch einige, auch innovative Zickzack-, Terrassen- und Hügelhäuser gebaut.

Erhielt den Hugo Häring Preis des Bundes deutscher Architekten: Terrassenhäuser in Stuttgart-Neugereut. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

In einem scharfkantig gestalteten Wohnhügel-Mehrfamilienhaus, dem „Schnitz“ (der Einschnitte für die tiefen Terrassen wegen), wohnte unter anderem der Architekt Peter Faller mit seiner Familie. Und das jahrzehntelang, wie Faller in seinem leicht melancholischen Rückblick schrieb. Vermissen würden er und seine Frau in Neugereut „eigentlich nur das Meer“: „Aber daran wird sich auch in Zukunft nicht viel ändern lassen.“

Das mit grauen Platten belegte Mehrfamilienhaus ist ein gebautes Beispiel auch für partizipatorisches Planen und Wohnen – Themen der Gemeinschaftlichkeit und demokratischer Verfahren beschäftigten ihn auch als Forscher, Peter Faller lehrte an der Universität Stuttgart Gebäudelehre und Entwerfen. Wie die Tapachstraße wurden die Terrassenhäuser und der „Schnitz“ mit dem Hugo Häring Preis des Bundes deutscher Architektinnen und Architekten ausgezeichnet.

Sechs Projekte des Architekten

  • Brunnen von Bildhauer Hanspeter Fitz und Peter Faller für die Bundesgartenschau , 1961
  • Wohnhügel in Marl, 1964
  • Terrassenhaus Tapachstraße in Stuttgart-Rot, 1965-1970
  • Städtebauliche Planung und 110 Terrassenwohnungen Stuttgart-Neugereut, 1967-1974
  • Partizipatorisches Hausprojekt „Schnitz“ in Stuttgart-Neugereut, 1971-1974
  • Wohn- und Gewerbebebauung in der Kochstraße für die „IBA 87“ – Internationale Bauausstellung in Berlin, 1988-1991

Auszeichnungen für Wohnbauten in Stuttgart

Mehrfamilienhaus „Schnitz“ in Stuttgart-Neugereut. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Bau des „Schnitz“ von und für mehrere Familien sei aufwändig gewesen, hatte viel Diskussionskultur erfordert, wie Peter Faller in einem Gespräch mit dieser Zeitung andeutete, weitere Architekten waren Reinhold Layer, Knut Lohrer und Hermann Schröder unter Mitwirkung von Claus Schmidt.

„Die partizipatorische Planung macht es zu einem Vorzeigeprojekt für ein neues, selbstbestimmtes Wohnen und dadurch beispielhaft für das Werk der Architekten“, ist im Bericht der Denkmalpflege zum „Schnitz“ zu lesen: „Mit einem bis heute unübertroffenen Angebot an privaten Freibereichen und den klar umrissenen Planungsspielräumen ist die Idee des Gemeinschaftswohnhauses sozial ausgerichtet und innovativ zugleich.“

Der „Schnitz“ steht bis heute gut da. Für eine Reportage zum 50. Geburtstag der Siedlung gab der damals 91-jährige Architekt sehr freundlich zu Protokoll, er wohne immer noch „gerne“ im Schnitz und auch in Neugereut. Wie jetzt bekannt wurde, ist Peter Faller am 31. Dezember 2025 mit 94 Jahren gestorben.

Weitere Themen

K-Pop-Comeback: BTS: Neues Album „Arirang“ und zwei Mega-Shows in München

K-Pop-Comeback BTS: Neues Album „Arirang“ und zwei Mega-Shows in München

Nach der Militärpause kehren BTS mit dem Album „Arirang“ zurück. Im Juli gastieren sie in München. Alle Infos zu Tickets, Presale-Fristen und der 360-Grad-Show gibt es hier.
Von Petra Xayaphoum
Architekt aus Stuttgart: Visionär und Menschenkenner – Peter Faller ist tot

Architekt aus Stuttgart Visionär und Menschenkenner – Peter Faller ist tot

Er wollte das Wohnen für die Stuttgarter demokratisieren und träumte von bewohnbaren Terrassen. Nun ist der Architekt und Stadtplaner Peter Faller gestorben.
Von Nicole Golombek
Film „Führer und Verführer“: Holocaust-Überlebende kritisiert ARD-Programmchefin – der Sender reagiert

Film „Führer und Verführer“ Holocaust-Überlebende kritisiert ARD-Programmchefin – der Sender reagiert

Die Holocaust-Überlebende Eva Umlauf greift die ARD-Verantwortliche Christine Strobl an, die einen Film gegen Rechts „verstecke“. Nun ändert der Sender doch das Programm.
Von Uwe Bogen
Popkonzerte 2026: Das sind die Konzert-Highlights des Jahres in Stuttgart

Popkonzerte 2026 Das sind die Pop-Highlights des Jahres 2026 in Stuttgart

Helene Fischer im Stadion, Die Toten Hosen auf dem Wasen und Katy Perry auf dem Schlossplatz: Wir haben die wichtigsten Konzertevents des Jahres 2026 in Stuttgart zusammengestellt.
Von Gunther Reinhardt
Unsere Kunsttipps für Stuttgart: „Like a Stirling“: Die Staatsgalerie Stuttgart wird zur Partybühne

Unsere Kunsttipps für Stuttgart „Like a Stirling“: Die Staatsgalerie Stuttgart wird zur Partybühne

Der Kunststandort Stuttgart zeigt sich in Frühform. Gefeiert wird auch in der Staatsgalerie Stuttgart. Hier sind unsere Tipps.
Von Nikolai B. Forstbauer
Konzert in der Porsche-Arena: „Wir sind jung und machen Geld!“ So war’s bei Aymen & Amo in Stuttgart

Konzert in der Porsche-Arena „Wir sind jung und machen Geld!“ So war’s bei Aymen & Amo in Stuttgart

Aymen und Amo, zwei Senkrechtstarter der deutschen Hip-Hop-Szene, haben in der Porsche-Arena mit Gästen gefeiert. Und im April kommen sie gleich noch einmal nach Stuttgart.
Von Thomas Morawitzky
Bei Parri Blank in Stuttgart: Wie macht das Stuttgarter Duo Haus Otto aus Ikeas Regal „Billy“ Kunst?

Bei Parri Blank in Stuttgart Wie macht das Stuttgarter Duo Haus Otto aus Ikeas Regal „Billy“ Kunst?

Ein Bausatz-Regal ist ein Bausatz-Regal? Nicht für das Stuttgarter Duo Haus Otto. Design? Kunst? Nils Körner und Patrick Henry Nagel ziehen bei Parri Blank alle Verwandlungsregister.
Von Nikolai B. Forstbauer
Lokstoff lädt zu Zugfahrt: Auf Schienen in die Vergangenheit: „Wege der Erinnerung“ gibt NS-Opfern Stimme

Lokstoff lädt zu Zugfahrt Auf Schienen in die Vergangenheit: „Wege der Erinnerung“ gibt NS-Opfern Stimme

Das Stuttgarter Theaterkollektiv Lokstoff ist mit einer besonderen Bahnfahrt zur KZ-Gedenkstätte in Vaihingen/Enz an der bundesweiten Initiative „Kultur gegen das Vergessen“ beteiligt.
Von Andrea Kachelrieß
Neu im Kino: Ein Film mit Hape Kerkeling – Wo der Deutsche ganz Türke ist

Neu im Kino Ein Film mit Hape Kerkeling – Wo der Deutsche ganz Türke ist

Die auch mit Hape Kerkeling hochkarätig besetzte Komödie „Extrawurst“ könnte Öl ins Feuer einer alten Debatte gießen.
Von Kathrin Horster
Konzert in Stuttgart: Beats und Beschwörungsformeln: So war’s bei Kerala Dust im Wizemann

Konzert in Stuttgart Beats und Beschwörungsformeln: So war’s bei Kerala Dust im Wizemann

Die Band Kerala Dust ist am Mittwochabend im Wizemann aufgetreten. Kritik, Bilder und Setlist von einem hypnotischen Konzert.
Von Michael Werner
Weitere Artikel zu Architekt Stuttgart Nachruf Neugereut
 
 