Martin Haas wählt in unserer Reihe „Ein Architekt zeigt sein Stadt“ einen merkwürdigen Lieblingsort der Stuttgarter. Auf der Treppe vor dem Wilhelmspalais spricht er darüber, was er von Günter Behnisch gelernt hat und wie die Stadt künftig aussehen wird.

Tomo Pavlovic 21.03.2025 - 07:00 Uhr

Der typische Stuttgarter Ausgehmensch meidet Uferpromenaden und heimelig beleuchtete Lokalitäten am Fluss, die es ohnehin nicht gibt, und verbringt seine Feierabende lieber an dröhnenden Hauptstraßen oder auf Plätzen, die zwar edle Namen tragen, in Wirklichkeit aber abgasgeschwängerte Kreuzungen sind. Begehrt sind winzige Lokale, deren Außenbestuhlung es den Gästen ermöglicht, die Beifahrer der vorbeirasenden Straßenpanzer abzuklatschen. So ist das am Wilhelmsplatz, am Eugensplatz oder auch im Lehen.