Mit Flüssigkunststoff wird das Flachdach des denkmalgeschützten Schalenhauses in Leinfelden-Echterdingen wieder dicht. Dafür gab es jetzt finanzielle Unterstützung.
Die Geschwister Angelika, Johannes und Markus Balz haben am Mittwoch im Ufo-Haus von Stetten zwei Flaschen Sekt geköpft, um mit ihren Gästen anzustoßen. Die Drei lachen mit der Wintersonne um die Wette, die durch die Bullaugen-Fenster des wohl ungewöhnlichesten Wohnhaus, das die Fildern zu bieten haben, dringt. „Wir sind megahappy“, sagt Angelika Balz. Der Grund der Freude: Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg unterstützt die Sanierung des Schalenhauses mit 40 000 Euro aus Mitteln der Lotterie Glücksspirale.