Ein Award ging an Stuttgarter Architekten, doch ein Wohnhaus bei München siegte bei den „Häusern des Jahres“. Eine Jury kürte auch Einfamilienhäuser in der Region. Eine Übersicht.
16.10.2025 - 19:11 Uhr
Das Einfamilienhaus ist tot – es lebe das Einfamilienhaus! Trotz hoher Wohn- und Energiekosten, steigender Zinsen und einer im Grunde nicht mehr zeitgemäßen Energiebilanz bleibt bei vielen der Wunsch nach einem eigenen Haus bestehen. Wegen seines hohen Flächenverbrauchs und relativ hohem Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 beim Bau und in der Folge bei der Nutzung wird das neu errichtete Einfamiliendomizil selbst von politischer Seite nicht selten Fall ignoriert, je nach Parteifarbe sogar diskreditiert.