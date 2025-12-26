Architektur to go: Stuttgarts schöne Villen, demokratische Wohnhäuser, spektakuläre Bauten von Behnisch Architekten bis Frei Otto – unsere besten Architektur-Spaziergänge.
26.12.2025 - 07:00 Uhr
Denken heißt im Unendlichen spazieren zu gehen. Das hat der Franzose Jean Baptiste Henri Lacordaire gesagt. Diese Tätigkeit lässt sich bequem auf dem Sofa erledigen, auch kluge Architekturbücher lassen sich dort schmökern. Wem aber nach den Feiertagen der Sinn nach einem physischem Spaziergang steht, bei dem auch einiges Neue in Sachen Baukultur zu erfahren ist, dem seien sieben besonders überraschende Stuttgarter Architektur-Spaziergänge empfohlen.