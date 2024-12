Nicht nur während der Weihnachtszeit ist die Küche in vielen Wohnungen und Häusern das Herz des Zuhauses. Wir zeigen neun der gelungensten Küchen in Stuttgarter Architektenhäusern.

Lebkuchen, Spritzgebäck, Makronen dürfen jetzt schon längst heiß duftend aus dem Ofen gekommen sein fertig sein, doch demnächst wird die Küche wieder zum wichtigen Ort, wo freudvoll gebraten und sautiert, bisweilen aber auch mit ideologischer Verbissenheit Essenskämpfe ausgetragen werden.

Gelungene Küchen in Architektenhäusern

Wer kocht was für wen an den Festtagen? Mit allem, vegetarisch oder vegan? Gut, wenn der Ort friedvoller oder feuriger Geschehnisse zumindest gut geplant ist und sich im besten Fall dann auch noch zum Ort für Küchenpartys eignet.

Lesen Sie auch

Kücheninseln sind in Neu- und Altbauten beliebt. Hier ein Beispiel aus einem von Architekt Hardy Happle sanierten Schwarzwaldbauernhof. Foto: Elia Schmid/LAR Studio

Ein Klassiker ist natürlich die Küche in der Nichtfarbe Weiß, zeitlos und gegebenenfalls durch farbige Küchenaccessoires zu beleben oder auch streng Ton in Ton bleibend. Aber auch elegante Küchen in Holz und mit Marmor kombiniert finden sich in Häusern und Wohnungen, die von Architekturbüros geplant werden.

Nur die sogenannte Frankfurter Küche, die 1926 von der Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzky entwickelt wurde und die praktisch wie ein Arbeitsplatz in einer Fabrik sein sollte – in einem kleinen Raum für kurze Wege – ist aus der Mode gekommen. Die Einbauidee hat sich gehalten, auch sind die Küchen heute oft technisch hochgerüstet wie eine industrielle Profiküche. Nur die Raumaufteilung hat sich geändert, kleine geschlossene Kochkajüten finden sich keine mehr, dafür offene Koch- und Essplätze.

Wer kocht, möchte heute oft die Familie und Freunde dabei im Blick behalten, unterhalten und unterhalten werden. Wir zeigen einen Überblick über gelungene Küchen in Stuttgarter Architektenhäusern.

Weitere Impressionen von Küchen und den Stuttgarter Architektenhäusern, in denen sie eingebaut sind, finden sich in der Bildergalerie.