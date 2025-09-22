Ein innovatives Wohnprojekt landet auf dem ersten Platz des mit 30.000 Euro dotierten Deutschen Architekturpreises 2025. Welches Stuttgarter Büro unter den Gewinnern ist.
22.09.2025 - 19:00 Uhr
Bezahlbare Mieten und Immobilien, innovative Wohnformen mit Mehrgenerationenwohnen und gemeinschaftlich nutzbaren Räumen, dazu möglichst klimafreundlich gebaut oder umgebaut – das sind die großen Themen in der Architektur und Politik; dazu zählen auch die bisher regelmäßig verfehlten Zielen der Regierung, jährlich hunderttausende Wohnungen fertigzustellen.