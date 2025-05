Wird in Venedig bei der renommierten Architektur-Schau präsentiert: Das von Regine Leibinger und Frank Barkow entworfene Besucher- und Informationszentrum Weissenhofsiedlung Stuttgart. Bis wann soll das Gebäude in Stuttgart stehen?

Noch nicht gebaut und schon weltberühmt: das von Regine Leibinger und Frank Barkow von Barkow Leibinger Architekten geplante Besuchs- und Informationszentrum (BIZ) der Stuttgarter Weissenhofsiedlung kommt groß heraus in Venedig. Das Projekt, Teil der Internationalen Bauausstellung IBA 27 in Stuttgart, wurde als herausragendes Beispiel für multifunktionale Architektur für eine Ausstellung ausgewählt, die zum Begleitprogramm der 19. Internationalen Architekturausstellung der La Biennale di Venezia gehört.

Die Schau „Deep Surfaces. Architecture to enhance the visitor experience of Unesco sites“ wird vom 10. Mai bis zum 23. November im Palazzo Zorzi, dem Sitz des Unesco-Regionalbüros für Wissenschaft und Kultur in Europa, zu sehen sein. Thema der Ausstellung ist die Frage, wie Architektur das Erlebnis von Besucherinnen und Besuchern an Unesco-Stätten verbessert und den Schutz des gemeinsamen Erbes unterstützt.

Zwei Gebäude, entworfen von Le Corbusier, in der denkmalgeschützten Weissenhofsiedlung in Stuttgart sind seit 2016 Teil der grenzüberschreitenden Unesco-Welterbestätte „Das architektonische Werk von Le Corbusier“.

Geplantes Besucherzentrum aus Stuttgart in Venedig

Dabei stehen Besuchs- und Informationszentren im Mittelpunkt, die innovative, nachhaltige und ortsspezifische Lösungen für den Erhalt und die Vermittlung von Welterbestätten bieten. Die Ausstellung vereint 50 Einrichtungen an Unesco-Stätten weltweit, darunter neue Bauten, umgenutzte historische Gebäude sowie kleine architektonische Interventionen.

„Das zukünftige Empfangsgebäude am Weißenhof repräsentiert eine dieser zukunftsweisenden Einrichtungen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von IBA ’27, der Stadt Stuttgart und Freunden der Weißenhofsiedlung. Der von Barkow Leibinger Architekten in Zusammenarbeit mit der Zech Hochbau AG entworfene Bau wird direkt neben der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart am Eingang zur Weissenhofsiedlung entstehen.

Wie berichtet, sieht der Entwurf drei zweigeschossige, miteinander verbundene Baukörper vor. Neben Ausstellungsflächen zur Geschichte und Architektur der Weissenhofsiedlung sind ein Empfangsbereich, ein Café, ein Shop, ein Workshopraum sowie Räume für Archiv und Verwaltung geplant.

An dieser Stelle soll das neue Besucherzentrum in der Weissenhofsiedlung entstehen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Das Ausstellungskonzept des Empfangsgebäudes wird in enger Zusammenarbeit vom Kulturamt Stuttgart und dem Verein Freunde der Weissenhofsiedlung entwickelt. Dabei steht die Vermittlung der Siedlungsgeschichte für ein breites Publikum im Fokus.

In der Ausstellung in Venedig wird das Besuchszentrum als Beispiel für nachhaltige Architekturprinzipien präsentiert. Das Gebäude wird in Holz- und Lehmbauweise errichtet und durch eine Bodenplatte aus Recyclingbeton, ein Gründach sowie eine innovative Photovoltaik-Fassade ergänzt. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Ende 2026 geplant, rechtzeitig zum 100. Geburtstag der Weissenhofsiedlung und zur Eröffnung der IBA’27.