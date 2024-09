Architektur to go: Die Ausflugsserie zu architektonisch interessanten Bauten in der Stadt führt in den Stadtteil Zuffenhausen, zu demokratischen Hochhäusern, einem feinen Landhaus, zu einem schwebenden Museum und einer steinernen Spinne im Netz.

Tomo Pavlovic 21.09.2024 - 18:11 Uhr

Der Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen ist dank Porsche eine Berühmtheit in der ganzen Welt, Sportwagenenthusiasten rund um den Globus nennen den Produktionsort respektvoll in einem Atemzug mit Maranello (Ferrari) oder Sant’Agata Bolognese (Lamborghini). Dass Zuffenhausens heilige Maschinenbau-Hallen und insbesondere das dazugehörige Museum sogar eine lange Anreise wert sind, beweist die Besucher-Statistik des Porsche-Museums: Nach dem Mercedes-Benz-Museum belegt es den zweiten Platz der meistbesuchten Museen in der Landeshauptstadt, jährlich sind es mehr als eine halbe Million Menschen, die zum spektakulären Bau am Porsche-Platz pilgern, ein gutes Drittel kommt aus dem Ausland.