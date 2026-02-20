Architektur-Spaziergang Stuttgart Kann der Vier-Giebel-Neubau im Herzen Stuttgarts eine Stadtwunde heilen?
Architektur-Spaziergang in Stuttgart: Rund um den Tagblatt-Turm finden sich spannende Alt- und Neubauten – und ein schwerer Verlust.
Zu den baulichen Realitäten in dieser Stadt gehört auch jene betrübliche, dass im Kessel nie genügend Platz ist. Und wo es eng zugeht, müssen Architekten besonders findig sein und unter erschwerten Bedingungen planen.