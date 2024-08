Holzhäuser mit architektonischem Anspruch in Serie und und dazu als Plus-Energie-Quartier – so ein Viertel hat Architekt und Ingenieur Werner Sobek in Stuttgart geplant. Hilft modularer Holzbau wirklich, schneller fehlende Wohnungen zu bauen?

Nicole Golombek 01.08.2024 - 13:03 Uhr

Ganz schön trutzig ragen die ordentlich gereihten Häuser in den stahlblauen Himmel, nähert man sich den Gebäuden vom Augsburger Platz aus. An der südlichen Seite der vierstöckigen Flachdachgebäude glänzen die fassadenintegrierten PV-Module. Das Lärchenholz der Fassaden ist vorvergraut, das vermeidet unschöne wie unregelmäßige Veränderungen des Materials. Und das Grün entlang der Gehwege beginnt schon zu wachsen. Wie das noch etwas unwirtlich wirkende untere Bereich in wenigen Monaten ausschauen kann, sieht der Architekturflaneur, wenn er von oben, vom Galgenberg aus, ins Stuttgarter Prießnitz-Quartier spaziert.