Der Architekturpreis max40 würdigt junge Architektinnen und Architekten für ihre realisierten Bauwerke. Dieses Jahr geht er unter anderem: nach Stuttgart!
29.01.2026 - 18:00 Uhr
Wohnen ist mittlerweile kompliziert. Wohnraum ist knapp und teuer, obwohl es eigentlich genügend Raum gäbe – angesichts der hohen Leerstandsquote und vieler ungenutzter Büro- und Fabrikgebäude. Der von Stuttgarter Studierenden aus den Bereichen Architektur und Städtebau initiierte Verein Adapter beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Problem und will Lösungswege aufzeigen: etwa mit der Aktivierung temporär leer stehender Raumressourcen, um neue Formen des Wohnens experimentell zu erproben und erforschen.