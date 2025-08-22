Der ehemalige ARD-Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert ist tot. Er sei am Freitag im Alter von 88 Jahren gestorben.
22.08.2025 - 15:29 Uhr
Der ehemalige ARD-Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert ist tot. Er starb am Freitag in Hamburg im Alter von 88 Jahren, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) unter Berufung auf die Familie mitteilte. Seelmann-Eggebert kommentierte jahrzehntelang royale Ereignisse für das Fernsehen. Kaum eine königliche Hochzeit oder Parade ging im Ersten ohne ihn über den Bildschirm.