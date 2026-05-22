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  4. 70 Jahre „Bravo“ – Pop-Bibel oder Boulevard-Blatt?

ARD zeigt Doku 70 Jahre „Bravo“ – Pop-Bibel oder Boulevard-Blatt?

ARD zeigt Doku: 70 Jahre „Bravo“ – Pop-Bibel oder Boulevard-Blatt?
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Dr. Sommer, Poster, Foto-Love-Stories – manche Rubriken der „Bravo“ waren legendär. Foto: IMAGO/Dreamstime

In den 90ern war die „Bravo“ auf dem Höhepunkt. Zum 70. Geburtstag erzählen Teenie-Idole in einer ARD-Doku, wie die Zeitschrift sie groß machte – und was sie dafür opferten.

Digital Desk: Katrin Maier-Sohn (kms)

Sie klärte auf, verschönerte Kinderzimmerwände, machte Stars groß – und sägte sie mitunter ebenso schnell wieder ab. Generationen von Jugendlichen lasen die „Bravo“, kauften sie heimlich von ihrem Taschengeld, gaben sie auf dem Pausenhof an die besten Freunde weiter, lasen „Dr. Sommer“, wenn die Eltern außer Haus waren. Für viele war das Jugendmagazin weit mehr als nur ein Heft: Pop-Bibel und Ratgeberin zugleich.

 

1956 erschien die erste Ausgabe mit Marilyn Monroe auf dem Cover. Sie kostete 50 Pfennig. Nun wird die „Bravo“ 70 Jahre alt und die ARD widmet ihr die dreiteilige Dokumentation „Bravo – Headlines, Hypes und Herzschmerz“, die ab dem 23. Mai in der Mediathek zu sehen ist.

Zwischen Aufklärung und Voyeurismus

Die TV-Reihe erzählt die Geschichte eines Magazins, das Jugendkultur nicht nur begleitete, sondern über Jahrzehnte hinweg entscheidend prägte. Die Rolling Stones, die Backstreet Boys, die Spice Girls, Britney Spears, Justin Timberlake, die No Angels oder Eko Fresh – über sie wurde in der „Bravo“ berichtet. Legendär waren der Star-Schnitt, der die Kinderzimmer in Fan-Tempel verwandelte, die Foto-Love-Storys und natürlich „Dr. Sommer“ – für viele Jugendliche die erste Anlaufstelle für Fragen zu Liebe, Körper und Sexualität. Hier wurden Fragen beantwortet, die sich Jugendliche weder im Biologieunterricht noch ihren Eltern zu stellen trauten.

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Deutsche Stars wie Jasmin Wagner alias Blümchen, Angelo Kelly, Jeanette Biedermann, Oli P. und Eko Fresh berichten in der ARD-Doku, wie die „Bravo“ ihre Karrieren geprägt, Chancen eröffnet, aber auch Freiheiten genommen hat. Und auch weitere problematische Seiten des Magazins werden beleuchtet: Sexualisierung, fragwürdige Zuspitzungen und journalistisch dünn recherchierte Geschichten. Aus Aufklärung wurde mitunter Voyeurismus.

Erste Ausgabe der Zeitschrift „Bravo“ vom 26. August 1956 Foto: imago images/teutopress

Die Serie konzentriert sich auf die Jahre 1991 bis 2015. Heute sind die goldenen Zeiten der Teenie-Zeitschrift vorbei. Was früher exklusiv in der „Bravo“ stand, findet sich heute kostenlos und jederzeit im Netz – nur einen Klick entfernt. Die Auflage des Magazins, das zu Spitzenzeiten mehr als 1,5 Millionen Mal pro Woche verkauft wurde, liegt inzwischen nur noch bei rund 50.000 Exemplaren. Mit dem Aufstieg sozialer Medien verlor die „Bravo“ ab Mitte der 2000er Jahre zunehmend an Bedeutung.

Bravo – Headlines, Hypes und Herzschmerz

Ausstrahlung
Die dreiteilige ARD-Doku kann ab Samstag, 23. Mai, in der ARD-Mediathek geschaut werden. Episode 1 wird zudem am 1. Juni 2026 um 23.05 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Episode 1 bis 3 werden am 3. Juni um 22.15 Uhr im WDR gezeigt.

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