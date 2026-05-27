Arena-Football: Die Stuttgart Stallions spielen nicht mehr – für immer?

Die Zahl der Skeptiker ist von Beginn an hoch gewesen, zu groß waren die Ambitionen und die gebuchten Arenen. Nun ist klar: Weder in der Schleyerhalle in Stuttgart noch im PSD-Dome in Düsseldorf werden in diesem Jahr weitere Spiele der internationalen Liga im Arena-Football stattfinden. Die Kritiker, die in der IAL ohnehin nur ein inhaltsleeres Produkt ohne Zukunft sehen, dürfen sich bestätigt fühlen. Die Offiziellen aber sind weit davon entfernt, vom Ende des semiprofessionellen Hallen-Footballs in Europa zu sprechen. „Wir werden zurückkommen“, sagt Geno Gerbo, „daran gibt es keine Zweifel.“