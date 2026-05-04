Arena Football Stuttgart Stallions spielen in den USA um ihre Zukunft
7000 Kilometer weite Flugreise: Die Arena-Footballer aus Stuttgart bestreiten ihr nächstes Spiel in Cincinnati/Ohio – verbessert dieser Umweg die Lage der Liga?
7000 Kilometer weite Flugreise: Die Arena-Footballer aus Stuttgart bestreiten ihr nächstes Spiel in Cincinnati/Ohio – verbessert dieser Umweg die Lage der Liga?
Wer einen neuen Weg einschlägt, hat nicht selten mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Bei der gerade erst gegründeten internationalen Liga im Arena-Football waren diese so gravierend, dass die IAL selbst entschied, kurzfristig abzustoppen und darüber nachzudenken, in welche Richtung es denn nun weitergehen soll. Heraus kam ein verwegener Plan, der auch für das Team der Stuttgart Stallions ein – um es positiv auszudrücken – ziemlich großes Abenteuer vorsieht.