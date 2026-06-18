Beim Staatsbankett für Japans Kaiserpaar in Amsterdam stand Prinzessin Ariane überraschend im Mittelpunkt. Die 19-Jährige zeigte sich in einer leuchtend roten Robe und trug erstmals ein Diadem.
18.06.2026 - 14:43 Uhr
Für Prinzessin Ariane der Niederlande war es ein besonderer Abend. Beim Staatsbankett zu Ehren von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako im Königlichen Palast in Amsterdam nahm die jüngste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima erstmals an einem solchen Anlass teil. Zugleich feierte die 19-Jährige ihr Tiara-Debüt – ein Schritt, der im niederländischen Königshaus traditionell erst nach dem 18. Geburtstag erfolgt.