Beim Staatsbankett für Japans Kaiserpaar in Amsterdam stand Prinzessin Ariane überraschend im Mittelpunkt. Die 19-Jährige zeigte sich in einer leuchtend roten Robe und trug erstmals ein Diadem.

Für Prinzessin Ariane der Niederlande war es ein besonderer Abend. Beim Staatsbankett zu Ehren von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako im Königlichen Palast in Amsterdam nahm die jüngste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima erstmals an einem solchen Anlass teil. Zugleich feierte die 19-Jährige ihr Tiara-Debüt – ein Schritt, der im niederländischen Königshaus traditionell erst nach dem 18. Geburtstag erfolgt.

Ariane wählte für den festlichen Abend eine auffällige rote Robe mit asymmetrischem Schnitt und einer großen Stoffblüte an der Schulter. Der Look wirkte deutlich erwachsener und selbstbewusster als viele ihrer bisherigen öffentlichen Auftritte. Die Prinzessin zog damit die Blicke auf sich, ohne den Rahmen des formellen Anlasses zu sprengen.

Im Mittelpunkt stand aber vor allem ihr Diadem. Ariane trug die Diamant-Tiara von Königin Emma, ein historisches Schmuckstück aus dem Besitz der niederländischen Königsfamilie. Das Diadem wurde Ende des 19. Jahrhunderts für Königin Emma gefertigt und zählt zu den traditionsreichen Stücken des Oranje-Tresors. Ariane entschied sich für eine vergleichsweise zurückhaltende Variante ohne zusätzliche Aufsätze – eine Wahl, die gut zu ihrem ersten großen Auftritt mit Tiara passte.

Dass Ariane bei diesem Staatsbankett so prominent in Erscheinung trat, ist auch deshalb bemerkenswert, weil sie im öffentlichen Leben bisher weniger präsent war als ihre ältere Schwester, Kronprinzessin Amalia. Ariane wurde am 10. April 2007 in Den Haag geboren und ist die dritte Tochter des Königspaares. In der niederländischen Thronfolge steht sie hinter Amalia und Alexia an dritter Stelle. Nach ihrer Schulzeit am Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag wechselte sie an das United World College Adriatic in Italien. Ab Herbst wird sie Luft- und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität in Delft studieren. Damit studiert sie das gleiche Fach wie ihr verstorbener Onkel Prinz Friso.

Auch die übrige Königsfamilie setzte beim Staatsbankett auf große Symbolik. Königin Máxima erschien in einer hellen Robe von Iris van Herpen und trug das imposante Stuart-Diadem, eines der bedeutendsten Schmuckstücke der Familie. Kronprinzessin Amalia wählte ebenfalls Rot, allerdings in einem dunkleren Ton, und kombinierte ihr Kleid mit der Mellerio-Rubin-Tiara. Prinzessin Alexia war bei dem Bankett nicht dabei.

Der Anlass selbst hatte diplomatisches Gewicht. Ein Besuch des japanischen Kaiserpaares in den Niederlanden ist selten, entsprechend feierlich fiel der Empfang aus. Für Ariane wurde der Abend aber auch persönlich zu einer Zäsur: Aus der jüngsten Tochter des Königspaares wurde an diesem Abend sichtbar eine junge Prinzessin mit eigener öffentlicher Rolle.