Von Stuttgart an den Hudson: In New York präsentiert die Galerie Thomas Fuchs bei der Armory Show Werke von Patrick Angus, Rainer Fetting und Logan T. Sibrel.
Ja, auch Kunstmessen können Kult sein oder gar legendär. Vor allem aber sind sie ein unerbittlicher Gradmesser des Kunstmarktes. Die Armory Show in New York ist legendär, ist Kult – und zieht in diesem Jahr noch mehr als sonst die internationale Aufmerksamkeit auf sich. Gelingt mit der Armory Show die Wende? Dreht der Wind im Ringen um die Position der Gegenwartskunst wieder auf Verkauf? Da braut sich etwas zusammen – und mittendrin hissen Thomas Fuchs und Andreas Pucher in New York von 5. bis 9. September (Eröffnung am 4. September) für alle sichtbar die Flagge des Kunststandortes Stuttgart. Mit ihrer Galerie Thomas Fuchs (in Stuttgart in der Reinsburgstraße 68a und in der Augustenstraße 63) sind sie dabei bei der Armory Show. Zwei Wochen vor dem großen Galerienrundgang Art Alarm in der Landeshauptstadt ein enorm wichtiges Signal für die Galerienszene in Stuttgart.