Landgericht Rottweil Metalldiebstahl im großen Stil: 21-Jähriger zu drei Jahren Haft verurteilt

Ein 21-Jähriger muss nach einem Urteil des Landgerichts in Rottweil drei Jahre in Jugendhaft. Der Grund dafür ist seine Rolle in einer Bande, die Metall im Millionenwert stahl – unter anderem in Baden-Württemberg.