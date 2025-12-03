Er ist der einzige seiner Art in Europa: Der ukrainische Wasserzirkus Waterland gastiert im Februar 2026 in Stuttgart.
03.12.2025 - 06:00 Uhr
Ein Fischwesen? Gar ein Tazzelwurm mit güldenen Schuppen? Weder noch. Was sich da – mittelalterlichen Drachenbildern ähnlich – elegant im Wasser empor windet, um dann wieder abzutauchen, das sind Menschen in goldenen Schwimmhäuten. Perfekt in Einklang, exakt im Abstand hintereinander einen wirbelartigen Körper bildend, der sich durch das warme Nass schlängelt.