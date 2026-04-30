„Lassen Sie uns nach Gaza“: Mit dieser Forderung wenden sich Chefredaktionen weltweit an die israelische Regierung. Diese blockiert weiterhin den Zugang für internationale Medien.
30.04.2026 - 13:42 Uhr
Mehr als 30 Chefredakteure und andere Führungskräfte internationaler Medienhäuser fordern Israel auf, Journalisten den Zugang zum Gazastreifen zu ermöglichen. In einem offenen Brief, den der Auslandspresseverband FPA am Donnerstag veröffentlichte, bekräftigen die Unterzeichner, dass es für eine unabhängige Berichterstattung notwendig sei, vor Ort zu sein und mit Zivilisten sprechen zu können.