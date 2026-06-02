Nach einem tödlichen Unfall im Rotwildpark am Samstag stellt sich die Frage, wer für die Sicherung der Wege zuständig ist. Ein Überblick.
02.06.2026 - 08:02 Uhr
Ein Mann ist im Wald bei Stuttgart am Samstag gestorben, weil ein großer Ast eines Baumes herabfiel und ihn erschlug. Die Ermittlungen zur Ursache laufen bei der Polizei. Die Frage, wie sicher es im Wald sein muss und wer dafür zuständig ist, drängt sich nun vielen Spaziergängerinnen und Waldbesuchern auf. Der Wald im Rotwildpark, in dem der Unfall geschah, gehört dem Land. Gepflegt und verwaltet wird er von Forst BW, die zuständige Anstalt des öffentlichen Rechts, die seit 2020 als eigenständiges Unternehmen agiert.