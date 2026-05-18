Asteroid 2026 JH2 kommt der Erde heute ungewöhnlich nahe. So lässt er sich am besten beobachten.
18.05.2026 - 06:47 Uhr
Der Asteroid 2026 JH2 fliegt heute Abend in geringer Entfernung an der Erde vorbei. Nach Angaben der NASA-Datenbank JPL Small-Body beträgt der Abstand bei der größten Annäherung nur rund 91.000 Kilometer. Das entspricht etwa einem Viertel der mittleren Entfernung zwischen Erde und Mond. Entdeckt wurde 2026 JH2 erst am 10. Mai 2026 vom Mt. Lemmon Survey in Arizona. Der Durchmesser wird auf etwa 16 bis 35 Meter geschätzt. Damit ist der Asteroid vergleichsweise klein.