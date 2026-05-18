Asteroid 2026 JH2 kommt der Erde heute ungewöhnlich nahe. So lässt er sich am besten beobachten.

Der Asteroid 2026 JH2 fliegt heute Abend in geringer Entfernung an der Erde vorbei. Nach Angaben der NASA-Datenbank JPL Small-Body beträgt der Abstand bei der größten Annäherung nur rund 91.000 Kilometer. Das entspricht etwa einem Viertel der mittleren Entfernung zwischen Erde und Mond. Entdeckt wurde 2026 JH2 erst am 10. Mai 2026 vom Mt. Lemmon Survey in Arizona. Der Durchmesser wird auf etwa 16 bis 35 Meter geschätzt. Damit ist der Asteroid vergleichsweise klein.

Wann fliegt 2026 JH2 an der Erde vorbei? Die größte Annäherung zur Erde erfolgt am späten Montagabend. Das Virtual Telescope Project nennt als Zeitpunkt etwa 21:23 Uhr UTC, also 23:23 Uhr in Deutschland. Der Asteroid zieht dann innerhalb der Mondbahn an der Erde vorbei. Zum Vergleich: Der Mond ist im Mittel rund 384.000 Kilometer von der Erde entfernt.

Ist ein Einschlag möglich?

Nach den Berechnungen der NASA besteht keine Gefahr für die Erde. Die verfügbaren Bahndaten zeigen einen Vorbeiflug, aber keinen Einschlag. Dass ein Asteroid als erdnahes Objekt eingestuft wird, bedeutet nicht automatisch, dass er gefährlich ist. Die Bezeichnung beschreibt zunächst nur, dass seine Bahn ihn in die Nähe der Erdbahn führt.

Kann man 2026 JH2 mit bloßem Auge sehen?

Nein. Der Asteroid ist klein und sehr lichtschwach. Mit bloßem Auge ist er daher nicht zu sehen. Selbst bei der größten Annäherung zur Erde braucht man ein Teleskop. Allerdings reicht hier laut dem Virtual Telescope Project ein kleines Amateur-Teleskop aus. Wichtig für die Beobachtung ist ein dunkler Standort, klare Sicht und aktuelle Positionsdaten. In Städten oder bei hellem Himmel wird die Beobachtung deutlich schwieriger.

So kann man den Asteroiden heute beobachten

Wer 2026 JH2 selbst am Himmel suchen will, braucht ein Teleskop und eine aktuelle Sternkarte (App oder Webseite). Weil der Asteroid erst vor wenigen Tagen entdeckt wurde, kann es sein, dass ältere Datenbanken ihn noch nicht enthalten. Astronomieprogramme wie Stellarium oder andere Apps müssen deshalb gegebenenfalls aktualisiert werden.

Eine einfache Himmelsrichtung lässt sich nicht seriös für alle Beobachtungsorte angeben. Die genaue Position hängt vom Standort und vom Zeitpunkt ab. Entscheidend sind aktuelle Positionsberechnungen für den jeweiligen Beobachtungsort. Besonders bei erdnahen Asteroiden verändert sich die scheinbare Position am Himmel vergleichsweise schnell.

Livestream startet am späten Abend

Wer kein Teleskop besitzt, kann den Vorbeiflug online verfolgen. Das Virtual Telescope Project plant eine Live-Beobachtung des Asteroiden. Der Livestream soll um 21:45 Uhr UTC beginnen, also um 23:45 Uhr MESZ.

Für die meisten Menschen dürfte der Livestream die einfachste Möglichkeit sein, 2026 JH2 zu beobachten.