Atatürk-Oper in Stuttgart: Armenier kritisieren fehlende historische Sensibilität

Atatürk-Oper in StuttgartArmenier kritisieren fehlende historische Sensibilität
29.05.2026 - 14:51 Uhr
Die Gemeinde fordert eine klare Benennung des Armenischen Völkermords und kritisiert den Titel. Die Kontroverse wird von Hasskommentaren gegen kurdische Aktivistinnen begleitet.
Jörg Nauke
29.05.2026 - 14:51 Uhr
Die Armenische Gemeinde Baden-Württemberg hat die geplante Produktion „Atatürk – Die Legende von Mustafa Kemal“ an der Staatsoper Stuttgart kritisiert und eine stärkere historische Einordnung gefordert. Sie bezeichnet die Inszenierung in einer Pressemitteilung als „erinnerungspolitische Entscheidung von großer Tragweite“. Öffentliche Kulturinstitutionen hätten eine besondere historische und moralische Verantwortung übernommen.