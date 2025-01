Keine Zukunft für die Atomkraft in Belgien

Politiker wollen die vorhandenen Reaktoren noch 20 Jahre länger laufen lassen, doch der Betreiber Engie hält nichts von dieser Idee.

Knut Krohn 27.01.2025 - 13:56 Uhr

Belgien hängt ab von der Atomenergie. Fast 40 Prozent des täglichen Strombedarfs wird von den AKW an den beiden Standorten Doel und Tihange bereitgestellt. Das Problem: die Reaktoren sind alt und häufig wird über Pannen berichtet. Aus diesem Grund wurde in Brüssel schon früh am Ausstieg aus der Kernenergie gearbeitet, der dann aber immer wieder hinausgezögert wurde.