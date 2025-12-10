Attraktion im Schwarzwald Ältester Skilift der Welt soll am Feldberg neu erstehen
Eine Denkschrift enthüllt ehrgeizige Pläne für den Feldberg: Der historische Skilift von Robert Winterhalder soll originalgetreu wieder aufgebaut werden.
Eine Denkschrift enthüllt ehrgeizige Pläne für den Feldberg: Der historische Skilift von Robert Winterhalder soll originalgetreu wieder aufgebaut werden.
Der Schwarzwald gilt als Wiege des Wintersports. Um an diese Tradition anzuknüpfen soll dort jetzt der älteste Skilift der Welt originalgetreu wieder aufgebaut werden. Es gehe darum, sich durch eine Rückbesinnung auf die Vergangenheit wieder neue Zukunftschancen für den Wintersport zu erarbeiten, heißt es in einer noch unveröffentlichten Denkschrift, die unserer Zeitung vorliegt.