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„Auch der Betrag tut weh“ Stadt Ludwigsburg kürzt erneut Zuschuss für Waldorfschule

„Auch der Betrag tut weh“: Stadt Ludwigsburg kürzt erneut Zuschuss für Waldorfschule
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Die Ludwigsburg Waldorfschule hat mit den Finanzen zu kämpfen. Foto: Werner Kuhnle

Der Sachkostenzuschuss für die Waldorfschule Ludwigsburg wird erneut gekürzt. Laut dem Geschäftsführer der Schule wird sich das am Gebäude zeigen. Er hat eine Bitte an die Stadt.

Ludwigsburg : Anna-Sophie Kächele (ask)

Als der Gemeinderat im Dezember 2024 beschlossen hatte, den Sachkostenzuschuss für die Ludwigsburger Waldorfschule um 50 Prozent zu kürzen, mussten sich die Stadträte ihren Weg durch demonstrierende Menschen in den Sitzungssaal bahnen. Bekanntermaßen hat sich die finanzielle Situation seitdem nicht entspannt. Wirklich überraschend war es daher nicht, dass im Bildungsausschuss entschieden wurde, auch im Schuljahr 2026/27 daran festzuhalten. Neu dazu kommt nun eine zusätzliche einmalige Kürzung um weitere zehn Prozent – das sind erneut mehrere tausend Euro, die der Schule künftig fehlen.

 

Im Dezember 2024 sagte der damalige Geschäftsführer Markus Fuhlendorf, er sehe in der neuen finanziellen Situation eine echte Gefahr für das Profil der Schule. Voraussichtlich müsse eine Lehrerstelle gestrichen werden, sagte er. Alternative Geldquellen, um die Kürzung aufzufangen, sehe er nicht. Die Elternbeiträge seien vom Land gedeckelt und nicht weiter zu erhöhen.

Auch beim Personal könne man nicht weiter sparen, denn schon jetzt verdienten die Lehrkräfte vergleichsweise wenig. Daran hat sich bis heute nichts geändert. „Waldorfschulen haben zu wenig Personal und stehen in Konkurrenz zueinander“, sagt Alexander Fischer, der seit dem 1. Juni neuer Geschäftsführer der Waldorfschule ist. Schulen, die wenig bezahlen, würden gar keine Lehrkräfte mehr finden.

„Auch der Betrag tut weh“

Die Möglichkeiten, Beiträge zu erhöhen, seien ausgeschöpft. „Es kommen viele Eltern zu mir, die nach einem reduzierten Beitrag fragen“, sagt Fischer. Die angespannte wirtschaftliche Situation zeige sich auch hier. Die Schülerzahl sei jedoch stabil, die Warteliste gefüllt. „Wir profitieren hier vom attraktiven Standort.“

Er blickt zwiegespalten auf die zusätzliche Kürzung. Einerseits habe man damit gerechnet, dass sie noch höher ausfallen könnte. Andererseits entferne man sich damit immer weiter von der ursprünglichen Summe – „zu der wir gehofft hatten zurückzukehren, wenn sich die finanzielle Situation entspannt“.

Im Dezember 2024 haben Eltern und Lehrer gegen die Kürzung des Zuschusses für die Waldorfschule demonstriert. Foto: Emanuel Hege

Zehn Prozent entsprechen im Fall der Waldorfschule, je nach Zahl der Ludwigsburger Schüler, zwischen 4500 und 5000 Euro. „Aber auch diese Summe macht einen Unterschied, auch die tut weh“, sagt Fischer. Als gemeinnütziger Verein nutze man die ohnehin knappen Überschüsse zur Instandhaltung des Gebäudes. „Daran sparen wir jetzt – und das sieht man.“ Wenn in zehn Jahren ein Dach kaputt sei, „dann ist der Verein nicht mehr tragfähig“, sagt Fischer. „Wir dürfen das Gebäude nicht vernachlässigen.“

Waldorfschule wünscht sich Unterstützung bei Baumpflege

Um die Kürzung abzufangen, hat die Schule bei der Stadt Unterstützung bei der Baumpflege angefragt. Diese würde die Waldorfschule in diesem Jahr etwa 14.000 Euro kosten. Zwischen der Stadt und der Waldorfschule besteht ein Erbbaurechtsvertrag. Das bedeutet, dass der Stadt das Grundstück gehört. Bislang gibt es dazu keine Rückmeldung.

Den Sachkostenzuschuss zahlt die Stadt seit 1990 freiwillig an die Waldorfschule. Zur zusätzlichen Kürzung gab es im Bildungsausschuss unterschiedliche Meinungen, auch wenn Einigkeit darüber besteht, dass die Waldorfschule eine wichtige Ergänzung der Schullandschaft ist. „Sich wegen 4800 Euro zusätzlichen Unmut einzuhandeln, halte ich nicht für sinnvoll“, sagt Edith Klünder (CDU). „Wir müssen die Situation nicht weiter verschärfen.“

Anders sieht es Daniel O’Sullivan (SPD): Noch einmal zehn Prozent in der laufenden Budgetplanung der Schule seien hart, „aber es handelt sich um eine freiwillige Leistung, da ist es legitim, sie zu überprüfen“. Am Ende stimmten die Stadträte mit sieben Ja- zu fünf Nein-Stimmen knapp dafür.

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