Leerstands-Management ist Chefsache Nürtinger OB will bei Läden und Gastronomie mitreden

Die Stadt Nürtingen hat ein Geschäftshaus in bester Lage am Marktplatz erworben. Ziel ist die Wiederansiedlung eines Herrenausstatters in der Innenstadt. Eine Zwischennutzung zeichnet sich ab.