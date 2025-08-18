Auch in Stuttgart Immer mehr Menschen ohne Krankenversicherung – „die Not wird größer“
Sie kommen aus Osteuropa, Südeuropa, aus Afrika, Asien und von hier: Die Zahl der Menschen ohne Krankenversicherung wächst. Die Malteser kümmern sich um sie.
Die Zahl der Menschen, die keine Krankenversicherung haben, nimmt stetig zu. Das geht aus den Zahlen der Malteser Medizin Stuttgart hervor. So hat man in der Malteser-Arztpraxis an der Böheim Straße im Stuttgarter Süden im vergangenen Jahr 354 Patienten behandelt, gut 20 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Zahl der Neupatienten wuchs um 28 Prozent auf 270, die der Behandlungsfälle um 30 Prozent auf 891. Und der Zuwachs hält an: Dieses Jahr waren es bis Mitte August schon 571 Behandlungen.