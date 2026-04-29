Audi hat einen Rückruf für mehrere Elektro-Modelle gestartet. Betroffen sind der Audi e-tron sowie der Q8 e-tron. Grund ist ein möglicher Defekt an der Bremsanlage.
29.04.2026 - 15:50 Uhr
Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) kann es aufgrund einer fehlerhaften Verschraubung am Bremspedal zu einer eingeschränkten Bremsfunktion kommen. Konkret geht es um die Verbindung der Druckstange. Löst sich diese vollständig, ist ein reguläres Bremsen nicht mehr möglich. Das Fahrzeug kann dann nur noch über die elektrische Parkbremse kontrolliert zum Stillstand gebracht werden.