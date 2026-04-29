Audi hat einen Rückruf für mehrere Elektro-Modelle gestartet. Betroffen sind der Audi e-tron sowie der Q8 e-tron. Grund ist ein möglicher Defekt an der Bremsanlage.

Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) kann es aufgrund einer fehlerhaften Verschraubung am Bremspedal zu einer eingeschränkten Bremsfunktion kommen. Konkret geht es um die Verbindung der Druckstange. Löst sich diese vollständig, ist ein reguläres Bremsen nicht mehr möglich. Das Fahrzeug kann dann nur noch über die elektrische Parkbremse kontrolliert zum Stillstand gebracht werden.

Diese Fahrzeuge sind betroffen Der weltweite Rückruf umfasst weltweit 96.180 Fahrzeuge. In Deutschland sind 14.062 Autos betroffen. Es handelt sich um folgende Modelle:

Audi e-tron

Audi Q8 e-tron

Der Produktionszeitraum reicht vom 2. Februar 2018 bis zum 11. Juni 2024.

So läuft der Rückruf ab

Das KBA überwacht die Maßnahme unter der Referenznummer 16411R. Audi führt den Rückruf unter dem Code 46P7.

Halter betroffener Fahrzeuge werden informiert und gebeten, einen Termin in einer Vertragswerkstatt zu vereinbaren. Dort wird die Verschraubung der Druckstange überprüft und bei Bedarf nachgezogen.

Bisher keine bekannten Schäden

Laut KBA sind bislang keine Fälle bekannt, bei denen es durch den Defekt zu Sach- oder Personenschäden gekommen ist.

Ansprechpartner für Betroffene

Weitere Informationen erhalten Fahrzeughalter direkt bei Audi oder in einer Vertragswerkstatt. Für Rückfragen sollte der Rückrufcode 46P7 bereitgehalten werden.