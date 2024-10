Bei der traditionellen Volksfestwettfahrt stiegen am Freitag und Samstag vom Sattelplatz am Cannstatter Wasen zahlreiche Heißluftballone in den Stuttgarter Himmel auf.

Julia Schenkenhofer 13.10.2024 - 11:16 Uhr

Noch um kurz vor 16 Uhr liegen am Freitagnachmittag auf der Wiese am Sattelplatz neben dem Cannstatter Waser nur leere Stoffhüllen. In wenigen Minuten soll hier die erste von vier geplanten Etappen der Ballonwettfahrt des Vereins Ballonsportgruppe Stuttgart stattfinden. Der erste Ballon ist dabei schnell gefüllt: „Erst wird er bis zu einem gewissen Punkt mit kalter Luft gefüllt. Dann kommt der Gasbrenner zum Einsatz“, erzählt Claude Oughourlian, der heute als Pilot am Wettbewerb teilnimmt.