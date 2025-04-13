Außerirdische waren seine große Leidenschaft. Und mit seinen Büchern über dieses Thema hatte Erich von Däniken Millionen begeistert. Er hatte sogar mal ein Alien getroffen – ein ganz besonderes. Jetzt der Pionier der Prä-Astronautik im Alter von 90 Jahren gestorben.
Der Schweizer Autor Erich von Däniken ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das haben seine Familie und sein Büro mitgeteilt. Von Däniken starb am Samstag (10. Januar) nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt in Unterseen im Kanton Bern. Er feierte Ende der 1960er Jahre seinen ersten großen kommerziellen Erfolg. Und machte sich über Jahrzehnte mit seinen Publikationen zu vermeintlichem außerirdischen Leben einen Namen. Film- und Kulturschaffende aller Art, wie Regisseur Ridley Scott, bekannten sich öffentlich als Fan des Bestsellerautors.