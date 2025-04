Stuttgarter Schulen über USA-Aufenthalt Zeigt sich beim Schüleraustausch ein Anti-Trump-Effekt?

Das Interesse am High-School-Jahr in den USA bleibe trotz der politischen Lage groß, sagt ein Veranstalter einer Austausch-Messe in Stuttgart. Das habe mit einer einfachen Rechnung zu tun. Was sagen Stuttgarter Schulen mit einem Austauschprogramm?