Am Dienstagmittag hat ein Auffahrunfall auf der B10 bei Esslingen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Eine Person wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.

Robert Korell 03.09.2025 - 13:49 Uhr

﻿ Am Dienstagmittag hat sich auf der B10 bei Esslingen-Brühl ein Auffahrunfall ereignet. Kurz nach 13 Uhr fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Renault Clio auf der linken Spur in Richtung Stuttgart. Nach Angaben der Polizei krachte sie auf einen Mercedes, dessen 67-jähriger Fahrer zuvor wegen des Verkehrs hatte abbremsen müssen.