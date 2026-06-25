Aufgaben der Ministerien Viel Ärger um Zuständigkeit für Sport
Der geplante Wechsel zum Bauressort stößt auf massiven Protest. Grün-Schwarz sucht nach einer Lösung.
Der geplante Wechsel zum Bauressort stößt auf massiven Protest. Grün-Schwarz sucht nach einer Lösung.
Koalitionsgespräche wie unlängst bei Grün-Schwarz im Land darf man sich getrost als Geschacher vorstellen. Gerungen wird nicht nur um Posten, sondern auch um die Zuständigkeit für Themen. Am Ende steht eine neue „Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien“, die der Landtag billigen muss. Nächsten Mittwoch soll das Parlament darüber abstimmen. Doch eine Aussprache wurde laut einem Sprecher bisher von keiner Fraktion gewünscht, anders als in den beiden vorigen Legislaturperioden.