Aufgaben der Ministerien: Viel Ärger um Zuständigkeit für Sport

Koalitionsgespräche wie unlängst bei Grün-Schwarz im Land darf man sich getrost als Geschacher vorstellen. Gerungen wird nicht nur um Posten, sondern auch um die Zuständigkeit für Themen. Am Ende steht eine neue „Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien“, die der Landtag billigen muss. Nächsten Mittwoch soll das Parlament darüber abstimmen. Doch eine Aussprache wurde laut einem Sprecher bisher von keiner Fraktion gewünscht, anders als in den beiden vorigen Legislaturperioden.

Dabei birgt der Neuzuschnitt diesmal Zündstoff. Im Bestreben, das künftig von Theresa Schopper (Grüne) geführte Wohnungsministerium aufzuwerten, wurden zwei Bereiche dorthin verschoben: Sport und Verbraucherschutz. So richtig gut passt beides zwar nicht, doch das erst 2021 geschaffene Miniressort brauchte offenbar zusätzliche Aufgaben. Es wieder aufzulösen war wohl keine Option. Seit die Pläne publik wurden, hat die Koalition ordentlich Ärger. Die mächtige Sportlobby läuft Sturm gegen den Neuzuschnitt, der zu einer Zersplitterung der Kompetenzen führen würde: Für den Sportunterricht bliebe das Kultusressort von Andreas Jung (CDU) zuständig, der Vereinssport und vieles mehr käme zu Schopper.

Hinter den Kulissen wird eine Lösung gesucht

Die wichtige Verzahnung würde gefährdet, dem Sport drohe dauerhafter Schaden, warnt der Landessportverband. Zweimal hat der LSV-Präsident Jürgen Scholz schon bei Ministerpräsident Cem Özdemir protestiert, zunächst ohne Resonanz. Doch inzwischen scheinen die Regierungspartner das Problem erkannt zu haben. Die Minister Jung und Schopper seien in einem guten Austausch dazu, verriet Vizepremier Manuel Hagel (CDU) diese Woche. Hinter den Kulissen laufen weitere Gespräche. Viel Zeit bleibt nicht mehr für eine Lösung – sonst wacht die Opposition im Landtag vielleicht doch noch auf.